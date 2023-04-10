ФК "Ростов" сыграл вничью с "Оренбургом" в матче РПЛ

Фото: vk.com/fcorenburg

Матч 22‑го тура МИР Российской Премьер‑лиги (РПЛ) между ФК "Ростов" и "Оренбург" завершился со счетом 2:2.

После первого тайма "Оренбург" занял преимущественную позицию, забив два гола. В игре отличились Брайан Мансилья и Владимир Обухов. Уже в ходе второго тайма у команды Ростова мячи забили Егор Голенков и Максим Осипенко.

ФК "Ростов" получил 45 очков, оказавшись на втором месте турнирной таблицы РПЛ. Ростовчане уступили "Зениту" 9 баллов. Футболисты "Оренбурга" продлили беспроигрышную серию в домашних матчах турнира до 10 игр. С 33 очками они заняли восьмое место в таблице.

Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" победил московский "Локомотив" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча состоялась в столице, игра завершилась с результатом 2:1 в пользу гостей.

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