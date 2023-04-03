Футбольный клуб "Химки" объявил об уходе Спартака Гогниева с поста главного тренера

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Спартак Гогниев покидает пост главного тренера футбольного клуба "Химки". Как отмечается на сайте клуба, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

"Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие и возможность тренировать клуб Премьер-лиги. От всей души желаю "Химкам" удачи, процветания и решения поставленных задач", – прокомментировал Гогниев.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.

Гогниев возглавил "Химки" 2 сентября 2022 года. После 21-го тура команда имеет в активе 13 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.

Ранее лондонский футбольный клуб "Челси" объявил об уходе Грэма Поттера с поста главного тренера. Исполнять обязанности главного тренера будет Бруно Сальтор, входивший в тренерский штаб Поттера, а сам Поттер будет сотрудничать с клубом, чтобы обеспечить плавный переход.

Кроме того, испанец Жозеп Клотет назначен главным тренером московского футбольного клуба "Торпедо Москва" вместо покинувшего клуб Андрея Талалаева. Клотет родился 28 апреля 1977 года в Барселоне. Тренерскую деятельность начал в 2001 году, возглавив каталонский клуб "Корнелья", где проработал два года. В 2021–2022 годах он работал в Италии: был главным тренером в клубах "Брешиа" и СПАЛ.

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