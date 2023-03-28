Фото: ТАСС/Zuma/Cristiano Mazzi

Испанец Жозеп Клотет назначен главным тренером московского футбольного клуба "Торпедо Москва", сообщается на официальном сайте ФК.

С 45-летним испанским специалистом подписали контракт, он приступает к обязанностям в марте.

Клотет родился 28 апреля 1977 года в Барселоне. Тренерскую деятельность начал в 2001 году, возглавив каталонский клуб "Корнелья", где проработал два года. В 2021–2022 годах он работал в Италии: был главным тренером в клубах "Брешиа" и СПАЛ.

Ранее сообщалось, что Андрей Талалаев покидает должность главного тренера "Торпедо". Решение о прекращении трудового договора было принято по обоюдному согласию.

Это стало второй кадровой перестановкой в клубе с начала месяца. 1 марта с должности президента "Торпедо" ушел Илья Геркус, возглавлявший клуб с августа прошлого года. Его полномочия с 2 марта взял на себя Ярослав Савин.



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