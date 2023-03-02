02 марта, 22:14Спорт
Губерниев критически отозвался о футбольном тренере Слуцком
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что разочаровался в футбольном тренере Леониде Слуцком. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"...я всегда знал, что тренер по футболу Слуцкий – слабак! Но я никогда не думал, что тренер Слуцкий – глупый слабак. Разочарование", – отметил он.
Комментатор не уточнил, в связи с чем высказался о бывшем главном тренере сборной России по футболу.
Леонид Слуцкий за свою карьеру помимо национальной команды руководил несколькими клубами – возглавлял российские "Крылья Советов", ЦСКА и "Рубин", а также голландский "Витесс" и английский "Халл Сити".
Ранее стали известны все участники полуфинала пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) в Кубке России. До этой стадии турнира дошли действующий обладатель трофея "Спартак", а также ЦСКА, "Урал" и "Крылья Советов".
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!