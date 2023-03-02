Губерниев критически отозвался о футбольном тренере Слуцком

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что разочаровался в футбольном тренере Леониде Слуцком. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"...я всегда знал, что тренер по футболу Слуцкий – слабак! Но я никогда не думал, что тренер Слуцкий – глупый слабак. Разочарование", – отметил он.

Комментатор не уточнил, в связи с чем высказался о бывшем главном тренере сборной России по футболу.

Леонид Слуцкий за свою карьеру помимо национальной команды руководил несколькими клубами – возглавлял российские "Крылья Советов", ЦСКА и "Рубин", а также голландский "Витесс" и английский "Халл Сити".

Ранее стали известны все участники полуфинала пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) в Кубке России. До этой стадии турнира дошли действующий обладатель трофея "Спартак", а также ЦСКА, "Урал" и "Крылья Советов".

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