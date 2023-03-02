Определились все участники полуфинала Кубка России по футболу

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Стали известны все участники полуфинала пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) в Кубке России.

Так, за выход в финал поборются московские клубы "Спартак", который является действующим победителем Кубка России, и ЦСКА, а также екатеринбургский "Урал" и самарские "Крылья Советов".

Полуфинальные пары определятся по итогам жеребьевки 2 марта, после чего начнутся противостояния из двух матчей: первые пройдут с 14 по 16 марта, а ответные – с 4 по 6 апреля.

Победители выйдут в финал пути РПЛ, а проигравшие перейдут во второй этап полуфиналов пути регионов.

Ранее сообщалось, что футболисты московского "Спартака" обыграли "Сочи", досрочно став обладателями Зимнего кубка Российской премьер-лиги.

До этого стало известно, что Артем Дзюба подписал контракт с "Локомотивом". С 2015 года нападающий играл за "Зенит", однако после завершения чемпионата РФ сезона 2021–2022 объявил об уходе из клуба, а затем непродолжительное время выступал за турецкий "Адана Демирспор".

Дзюба заключил контракт с футбольным клубом "Локомотив"

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