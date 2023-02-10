Московский "Спартак" выиграл Зимний кубок РПЛ

Фото: spartak.com

Футболисты московского "Спартака" обыграли "Сочи", досрочно став обладателями Зимнего кубка Российской премьер-лиги. Матч завершился со счетом 2:0.

Голами отличились полузащитник Михаил Игнатов, загнавший мяч на 28-й минуте, и нападающий Кейта Бальде (40-я минута). Гол форварда "Сочи" Георгия Мелкадзе, который он забил на 45-й минуте, отменили, поскольку было зафиксировано нарушение на вратаре соперника.

"Спартак" по итогам турнира набрал 8 очков в трех матчах. "Сочи" и "Краснодар" набрали по 3 очка, а "Ростов" – одно очко. 11 февраля состоится матч между "Ростовом" и "Краснодаром", однако он на результат турнира уже не повлияет.

Ранее стало известно, что Артем Дзюба подписал контракт с "Локомотивом". С 2015 года нападающий играл за "Зенит", однако после завершения чемпионата РФ сезона 2021–2022 объявил об уходе из клуба, а затем непродолжительное время выступал за турецкий "Адана Демирспор".



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