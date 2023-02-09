FIFA назвала тройку претендентов на звание лучшего тренера 2022 года

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Лионель Скалони, Хосеп Гвардиола и Карло Анчелотти вошли в тройку претендентов на звание лучшего тренера 2022 года по версии FIFA. Об этом сообщается на сайте футбольной ассоциации.

Аргентинец Скалони в настоящее время является главным тренером национальной сборной своей страны, которая в прошлом году победила на чемпионате мира в Катаре. Испанец Гвардиола между тем отмечен как тренер, при котором "Манчестер Сити" второй раз подряд стал чемпионом Англии.

К заслугам итальянца Карло Анчелотти причислены победа мадридского "Реала" в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Суперкубке Испании. Кроме того, он является единственным тренером, четырежды выигрывавшим Лигу чемпионов.

Также в FIFA назвали основных претенденток на звание лучшего тренера из числа женщин. Ими оказались тренер французского "Лиона" Соня Бомпастор, наставница сборной Бразилии шведка Пиа Сундхаге и главный тренер английской сборной, нидерландка Сарина Вигман.

Отмечается, что церемония вручения наград состоится 27 февраля в Париже.

Ранее стало известно, что четырехкратный чемпион РФ по футболу, нападающий Артем Дзюба подписал контракт о переходе в "Локомотив". С 2015 года он играл за "Зенит", однако после завершения чемпионата РФ сезона 2021–2022 объявил об уходе из клуба, а затем непродолжительное время выступал за турецкий "Адана Демирспор".



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