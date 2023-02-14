Футболисты российского "Шинника" и украинского "Миная" подрались в отеле в Турции

Фото: vk.com/fcshinnik

Футболисты российского футбольного клуба "Шинник" и украинского "Миная" подрались в гостинице в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что факт драки подтвердили в отеле Royal Seginus, где были размещены спортсмены.

"Шинник" проводит третий зимний сбор в Анталье. Ярославский клуб сообщил о готовящемся официальном заявлении", – заявили в пресс-службе ярославского клуба, пообещав опубликовать официальный ответ в скором времени.

Турецкая полиция, в свою очередь, не получала никаких жалоб от потерпевших в связи с данным инцидентом.

"Насчет драки между спортсменами в гостинице: у нас нет заявлений от ее участников. Вероятно, все решили полюбовно. Полицейские проконтролировали ситуацию, но в отделение для соответствующих процедур никого не привозили. Если бы были задержанные, мы бы о них знали", – завили в отделении полиции, которое занимается охраной правопорядка в районе отеля Royal Seginus, передает ТАСС.

Российское генконсульство в Анталье уточняет информацию о происшествии.

Ранее болельщики с флагом Украины оскорбили теннисиста из РФ Андрея Рублева на матче Australian Open. Уточняется, что во время матча второго круга двое мужчин развернули на трибунах украинский флаг и начали выкрикивать в адрес спортсмена оскорбления.

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