Бывший футболист ЦСКА Жо объявил о завершении карьеры

Фото: РИА Новости/Валентин Кабыща

Бразильский футболист Жо, выступавший за московский ЦСКА в 2006–2008 годах, объявил о завершении игровой карьеры. Об этом сообщается в телеграм-канале армейцев.

Последним клубом в профессиональной карьере 35-летнего нападающего стал саудовский "Аль-Джабалайн". В составе ЦСКА Жо провел три сезона, отметившись 47 голами в 80 матчах.

Кроме того, в разные годы Жо играл за английские "Манчестер Сити" и "Эвертон", турецкий "Галатасарай", бразильские "Коринтианс", "Интернасьонал", "Атлетико Минейро" и "Сеару", а также клубы из ОАЭ, Китая, Японии и сборную Бразилии.

Ранее российское гражданство получили бразильские футболисты петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо. За ФК "Зенит" Малком выступает с августа 2019 года, а Клаудиньо – с лета 2021 года.

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