Работавший в Донбассе журналист Боке получил российское гражданство

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Работавший в Донбассе французский журналист Адриан Боке получил российское гражданство. Соответствующее распоряжение, подписанное Владимиром Путиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Боке ранее просил признать его беженцем на территории России. Журналист заявил, что статус беженца, а после – гражданина РФ ему нужен, чтобы выжить. Боке заявил, что разделяет ценности патриотизма России и будет до конца бороться с нацизмом.

Согласно указу президента РФ, российское гражданство также получили бразильские футболисты петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо.

За ФК "Зенит" Малком выступает с августа 2019 года, а Клаудиньо – с лета 2021 года. В нынешнем сезоне Малком провел 23 матча, забил 15 мячей и оформил 7 результативных передач. Клаудиньо в текущем сезоне забил 19 матчей во всех турнирах, 3 гола и 8 передач.

Ранее сообщалось, что МВД РФ готово рассмотреть вопрос об урегулировании правового положения журналиста из Франции Адриана Боке в случае, если он подаст соответствующее заявление. Решение будет принято с учетом информации о преследованиях Боке за его пророссийскую позицию.



Путин принял в гражданство француза Адриана Боке

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