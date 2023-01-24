Француз Боке попросил признать его беженцем в РФ

Фото: телеграм-канал ''Адриан Боке''

Французский журналист Адриан Боке, который освещает события в Донбассе, попросил признать его беженцем на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил врио начальника отдела по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве Алексей Журин, документы Боке рассмотрят в течение пяти рабочих дней. После этого будет принято соответствующее решение. Сам журналист заявил, что статус беженца, а после – гражданина РФ ему нужен, чтобы выжить.

Кроме того, Боке поделился, что разделяет ценности патриотизма России и будет до конца бороться с нацизмом.

Ранее сообщалось, что французский журналист попросил Москву предоставить ему политическое убежище. В МВД России сообщили, что готовы урегулировать правовое положение в России Боке после того, как он подаст необходимое заявление.

Он уже подвергался уголовному преследованию во Франции и едва не погиб от рук украинских националистов в Стамбуле.

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