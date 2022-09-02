На пост главного тренера футбольного клуба "Химки" назначен Спартак Гогниев

Фото: ТАСС/ФК "Краснодар"

Спартак Гогниев назначен на должность главного тренера "Химок", сообщается на сайте футбольного клуба.

Контракт рассчитан до конца сезона-2023/24, при этом он может быть продлен.

Уточняется, что в тренерский штаб Гогниева также войдут Бранимир Петрович, Андрей Шатов и Александр Алхазов.

Ранее сообщалось, что Николай Писарев ушел с должности главного тренера футбольного клуба "Химки" спустя 21 день после назначения.

Писарев стал главным тренером "Химок" 10 августа после Сергея Юрана. Под руководством нового тренера футболисты уступили другим командам во всех трех играх чемпионата России.

