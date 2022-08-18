Бородюк покинул пост главного тренера ФК "Торпедо"

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Александр Бородюк покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Торпедо". Они договорились прекратить сотрудничество по соглашению сторон, сообщается на сайте клуба.

"Вместе с Бородюком принял решение покинуть "Торпедо" и его ассистент, тренер Виктор Лосев", – говорится в сообщении.

Бородюк возглавлял "Торпедо" с марта 2021 года. Также он был главным тренером ФК с 2013 по 2014 год.

Ранее сообщалось, что бывший наставник столичного ПФК ЦСКА и "Краснодара" Виктор Гончаренко стал главным тренером екатеринбургского "Урала".

Белорусский специалист сменил на посту главного тренера "Урала" Игоря Шалимова, который возглавлял команду из Екатеринбурга с августа 2021 года, но был уволен из-за неудовлетворительных результатов в начале сезона РПЛ.

