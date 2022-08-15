Экс-тренер футбольных клубов ЦСКА и "Краснодар" Ганчаренко возглавил "Урал"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бывший наставник столичного ПФК ЦСКА и "Краснодара" Виктор Гончаренко стал главным тренером екатеринбургского "Урала". Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

"Новым главным тренером ФК "Урал" стал Виктор Гончаренко. <...> Контракт заключен на два года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 45-летнего тренера представят команде в понедельник, 15 августа. В этот же день Гончаренко проведет первую тренировку.

Белорусский специалист сменил на посту главного тренера "Урала" Игоря Шалимова, который возглавлял команду из Екатеринбурга с августа 2021 года, но был уволен из-за неудовлетворительных результатов в начале сезона РПЛ.

Ранее Гончаренко уже был наставником "Урала" с июня по сентябрь 2015 года.