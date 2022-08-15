"Спартак" обыграл "Сочи" и стал единоличным лидером РПЛ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Футболисты "Спартака" обыграли "Сочи" в матче пятого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0.

В команде победителей два гола забил Квинси Промеса и один мяч забросил Антон Зиньковский. Во втором туре нападающий Александр Соболев сделал две подряд голевые передачи.

"Спартак" одержал четвертую победу подряд и вышел в лидеры турнирной таблицы, набрав 13 очков. У игроков из "Сочи" 9 очков, команда занимает пятое место.

Следующий тур РПЛ состоится 20 августа. "Спартак" сыграет с московским "Динамо", а "Сочи" встретится с "Ростовом".

В четвертом туре Российской премьер-лиги "Спартак" обыграл екатеринбургский "Урал". Матч прошел на "Екатеринбург-Арене" и завершился со счетом 2:0.