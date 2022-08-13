ФК "Зенит" обыграл ЦСКА и стал лидером турнирной таблицы чемпионата России

Фото: телеграм-канал "Футбольный клуб "Зенит"

Петербургский футбольный клуб "Зенит" одержал победу в матче с московским ЦСКА в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч закончился со счетом 2:1. В команде клуба "Зенит" мячи забили Малком (45+2-я минута) и Густаво Мантуан (85). Игрок ЦСКА Федор Чалов также отметился голом (63, с пенальти).

Теперь "Зенит" занимает первое место в таблице РПЛ – 11 очков.

Ранее московский клуб "Спартак" обыграл екатеринбургский "Урал" в футбольном матче четвертого тура Мир РПЛ.

Матч прошел на "Екатеринбург-Арене". Финальный счет – 2:0 в пользу "Спартака". Забитыми мячами в составе столичного клуба отметились Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43).

Отмечалось, что это уже третья победа подряд "Спартака" в рамках РПЛ.