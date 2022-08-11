"Спартак" расторг контракт с футболистом Хендриксом

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с нидерландским полузащитником Йорритом Хендриксом, сообщает пресс-служба красно-белых.
В клубе поблагодарили футболиста за выступления за "Спартак" и пожелали успехов в карьере. Контракт 27-летнего Хендрикса с клубом действовал до 2024 года.
Хендрикс перешел в "Спартак" из нидерландского ПСВ в 2021 году. В составе московской команды он становился серебряным призером чемпионата России.
Недавно московский клуб "Спартак" обыграл екатеринбургский "Урал" в футбольном матче четвертого тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел на "Екатеринбург-Арене". Финальный счет – 2:0 в пользу "Спартака".
Забитыми мячами в составе столичного клуба отметились Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43). Отмечалось, что это уже третья победа подряд "Спартака" в рамках РПЛ.
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