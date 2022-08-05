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Москва 24

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Спорт

12:42

Заключительный этап чемпионата России по пляжному футболу пройдет в Москве 6–7 августа

спортгород

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве на стадионе Центра пляжных видов спорта "Динамо" пройдет пятый и заключительный этап чемпионата России по пляжному футболу. Посмотреть на игру спортсменов, в том числе чемпионов мира в составе сборной, можно совершенно бесплатно 6 и 7 августа.

Всего в турнире участвует восемь команд, включая столичные клубы "Спартак", "Локомотив", ЦСКА и "Строгино". Все они продолжат борьбу за попадание в шестерку лучших и выход в суперфинал чемпионата.

Матчи, рекомендуемые к просмотру:

6 августа (суббота)

  • 13:30 "Спартак" – "Дельта";
  • 15:00 "Локомотив" – "Кристалл";
  • 16:30 ЦСКА – сборная Санкт-Петербурга;
    • [LI18:00 "Строгино" – "Крылья Советов".][/LI

7 августа (воскресенье)

  • 14:00 ЦСКА – "Строгино";
  • 18:30 "Локомотив" – "Спартак".

Июльский этап чемпионата России по пляжному футболу проходил в столице с 15 по 17 июля.

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