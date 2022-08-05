Заключительный этап чемпионата России по пляжному футболу пройдет в Москве 6–7 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве на стадионе Центра пляжных видов спорта "Динамо" пройдет пятый и заключительный этап чемпионата России по пляжному футболу. Посмотреть на игру спортсменов, в том числе чемпионов мира в составе сборной, можно совершенно бесплатно 6 и 7 августа.

Всего в турнире участвует восемь команд, включая столичные клубы "Спартак", "Локомотив", ЦСКА и "Строгино". Все они продолжат борьбу за попадание в шестерку лучших и выход в суперфинал чемпионата.

Матчи, рекомендуемые к просмотру:

6 августа (суббота)

13:30 "Спартак" – "Дельта";

15:00 "Локомотив" – "Кристалл";

16:30 ЦСКА – сборная Санкт-Петербурга; [LI18:00 "Строгино" – "Крылья Советов".][/LI



7 августа (воскресенье)

14:00 ЦСКА – "Строгино";

18:30 "Локомотив" – "Спартак".