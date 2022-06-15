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Москва 24

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Спорт

18:30

II этап чемпионата России по пляжному футболу пройдет в Москве с 17 по 19 июня

спортгород

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Июньский этап чемпионата России по пляжному футболу состоится с 17 по 19 июня на площадке Центра пляжных видов спорта "Динамо" у станции метро "Водный стадион".

Участие в турнире принимают восемь команд, включая московские клубы "Спартак", "Локомотив", ЦСКА и "Строгино". Зрителей ждут три дня бескомпромиссной борьбы, множество красивых голов, московские дерби – матчи "Спартака" с "Локомотивом" и ЦСКА.

Полюбоваться динамичной игрой и увидеть трехкратных чемпионов мира можно будет бесплатно – вход свободный.

Матчи, рекомендуемые к просмотру:

17 июня
17:00 ЦСКА – "Кристалл"
18:30 "Спартак" – "Крылья Советов"
20:00 "Локомотив" – сборная Санкт-Петербурга

18 июня
16:30 "Спартак" – "Локомотив"
19:30 "Строгино" – ЦСКА

19 июня
17:30 "Строгино" – "Локомотив"
19:00 "Спартак" – ЦСКА

Ранее стало известно, что 19 июня в Москве пройдет турнир по теннису в рамках Международного фестиваля интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры". Соревнования проведут в формате парного Pro-Am, где один из игроков – профессиональная теннисистка, а второй – известный любитель. Со стороны профессионалов ожидаются такие звезды, как Анастасия Мыскина, Елена Веснина, Вера Звонарева, Екатерина Макарова, Надежда Петрова и другие.

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