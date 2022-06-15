II этап чемпионата России по пляжному футболу пройдет в Москве с 17 по 19 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Июньский этап чемпионата России по пляжному футболу состоится с 17 по 19 июня на площадке Центра пляжных видов спорта "Динамо" у станции метро "Водный стадион".
Участие в турнире принимают восемь команд, включая московские клубы "Спартак", "Локомотив", ЦСКА и "Строгино". Зрителей ждут три дня бескомпромиссной борьбы, множество красивых голов, московские дерби – матчи "Спартака" с "Локомотивом" и ЦСКА.
Полюбоваться динамичной игрой и увидеть трехкратных чемпионов мира можно будет бесплатно – вход свободный.
Матчи, рекомендуемые к просмотру:
17 июня
17:00 ЦСКА – "Кристалл"
18:30 "Спартак" – "Крылья Советов"
20:00 "Локомотив" – сборная Санкт-Петербурга
18 июня
16:30 "Спартак" – "Локомотив"
19:30 "Строгино" – ЦСКА
19 июня
17:30 "Строгино" – "Локомотив"
19:00 "Спартак" – ЦСКА
Ранее стало известно, что 19 июня в Москве пройдет турнир по теннису в рамках Международного фестиваля интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры". Соревнования проведут в формате парного Pro-Am, где один из игроков – профессиональная теннисистка, а второй – известный любитель. Со стороны профессионалов ожидаются такие звезды, как Анастасия Мыскина, Елена Веснина, Вера Звонарева, Екатерина Макарова, Надежда Петрова и другие.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: