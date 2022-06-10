Турнир по теннису в рамках фестиваля "Сильные фигуры" пройдет 19 июня

Фото: Москва 24/Александр Авилов

19 июня на территории спорткомплекса Vnukovo Sport Club в Москве пройдет турнир по теннису в рамках Международного фестиваля интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры".

Соревнования проведут в формате парного Pro-Am, где один из игроков – профессиональная теннисистка, а второй – известный любитель. Со стороны профессионалов ожидаются такие звезды, как Анастасия Мыскина, Елена Веснина, Вера Звонарева, Екатерина Макарова, Надежда Петрова и другие.

Планируется также приезд амбассадоров фестиваля – олимпийских чемпионок Марии Киселевой и Софьи Великой, чемпионки мира Яны Батыршиной и Ирины Слуцкой, гроссмейстера Сергея Карякина и многих других.

Турнир по теннису среди детей пройдет днем раньше, 18 июня.

Международный фестиваль "Сильные фигуры" проводится при поддержке Минспорта РФ, Минцифры РФ и МИД РФ. В рамках фестиваля также проходят соревнования по гольфу, керлингольфу, шахматам, организовываются турниры среди детей и мастер-классы, проходят благотворительные мероприятия.

Ранее стало известно, что 25–28 августа в столичном Дворце спорта "Мегаспорт" состоится Кубок мэра Москвы по хоккею. В этот раз в соревнованиях примут участие шесть клубов. Среди них – столичные ЦСКА, "Спартак", "Динамо", подмосковный "Витязь", "Куньлунь Ред Стар" из Пекина и хабаровский "Амур".