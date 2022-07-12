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Спорт

11:09

В Москве пройдет 4-й этап чемпионата России по пляжному футболу

спортгород

Фото: Михаил Шапаев

Июльский этап чемпионата России по пляжному футболу состоится с 15 по 17 июля на площадке Центра пляжных видов спорта "Динамо" у станции метро "Водный стадион".

Всего в турнире участвует восемь команд, включая московские клубы "Спартак", "Локомотив", ЦСКА и "Строгино". Все они продолжат борьбу за попадание в шестерку лучших и выход в суперфинал турнира.

Полюбоваться динамичной игрой и увидеть вживую чемпионов мира можно будет бесплатно – вход свободный.

Матчи, рекомендуемые к просмотру:

15 июля

  • 14:30 "Спартак" – сборная Санкт-Петербурга;
  • 16:00 "Локомотив" – "Дельта";
  • 17:30 "Строгино" – "Кристалл";
  • 19:00 ЦСКА – "Крылья Советов".

16 июля
  • 16:00 ЦСКА – "Спартак";
  • 19:00 "Локомотив" – "Строгино".

17 июля
  • 14:30 ЦСКА – "Дельта";
  • 16:00 "Спартак" – "Кристалл";
  • 17:30 "Строгино" – сборная Санкт-Петербурга;
  • 19:00 "Локомотив" – "Крылья Советов".

Июньский этап чемпионата России по пляжному футболу проходил в Москве с 17 по 19 июня.

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