"Спартак" обыграл "Урал" в футбольном матче четвертого тура РПЛ

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Московский клуб "Спартак" обыграл екатеринбургский "Урал" в футбольном матче четвертого тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошел на "Екатеринбург-Арене". Финальный счет – 2:0 в пользу "Спартака". Забитыми мячами в составе столичного клуба отметились Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43).

Отмечается, что это уже третья победа подряд "Спартака" в рамках РПЛ.

Ранее питерский футбольный клуб "Зенит" со счетом 5:0 обыграл московский "Локомотив" в матче третьего тура Мир – РПЛ.

Встреча проходила на "Газпром Арене". Голы забили Вендел (64-я минута), Клаудиньо (76), Иван Сергеев (80, 90+3) и Зелимхан Бакаев (90+1, с пенальти).