"Зенит" обыграл "Локомотив" в матче третьего тура РПЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Питерский футбольный клуб "Зенит" со счетом 5:0 обыграл московский "Локомотив" в матче третьего тура Мир – Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на "Газпром Арене". Голы забили Вендел (64-я минута), Клаудиньо (76), Иван Сергеев (80, 90+3) и Зелимхан Бакаев (90+1, с пенальти).

Ранее сообщалось, что "Зенит" из Санкт-Петербурга в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России по футболу, одержав победу над московским "Спартаком".

"Зенит" в третий раз подряд стал обладателем трофея, сравнявшись по их общему количеству со столичным ЦСКА.