"Локомотив" в большинстве упустил победу в матче стартового тура РПЛ с "Нижним Новгородом"

Фото: TACC/Сергей Фадеичев

Столичный ФК "Локомотив" сыграл вничью с "Нижним Новгородом" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра, прошедшая в Москве, закончилась со счетом 1:1. Первым гол забил нападающий московского клуба Вильсон Изидор. На его удар ответил игрок "Нижнего Новгорода" Вячеслав Кротов. У гостей на 28-й минуте был удален с поля Тимур Сулейманов, получивший две желтые карточки.

Следующая встреча у "Локомотива" состоится 24 июля с "Ростовом", а ФК "Нижний Новгород" в этот же день сыграет на выезде с подмосковными "Химками".

Ранее немецкий специалист Йозеф Циннбауэр был назначен на должность главного тренера футбольного клуба "Локомотив".

Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорнри заявил, что при приглашении Йозефа учитывались не только его профессиональные качества, но и то, что он имеет серьезный опыт работы с молодежью и разделяет принципы игры, которую хочется видеть в исполнении клуба.