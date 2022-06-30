Немец Йозеф Циннбауэр назначен на должность главного тренера ФК "Локомотив"

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Немецкий специалист Йозеф Циннбауэр назначен на должность главного тренера московского футбольного клуба "Локомотив", сообщает пресс-служба железнодорожников.

Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорнри заявил, что при приглашении Йозефа учитывались не только его профессиональные качества, но и то, что он имеет серьезный опыт работы с молодежью и разделяет принципы игры, которую хочется видеть в исполнении клуба.

С 4 апреля пост главного тренера команды занимал Заур Хапов. Он также продолжит работу в тренерском штабе.

1 марта московский клуб объявил о том, что главный тренер команды Маркус Гисдоль освобожден от занимаемой должности. Вместо него команду к играм готовил Марвин Комппер, у которого нет лицензии категории Pro.

Циннбауэру 52 года, с 2019 по 2021 год он возглавлял клуб "Орландо Пайретс" из ЮАР. Под его руководством команда стала победителем турнира "Кубок восьми", который разыгрывается среди восьми сильнейших команд чемпионата по итогам предыдущего сезона.

Ранее Борис Ротенберг покинул "Локомотив". Спортсмен ушел из столичной команды по истечении срока действия контракта. Ротенберг выступал за московский "Локомотив" с 2016 года. В последний раз он играл в сезоне-2018/19, а после не выступал из-за травм.