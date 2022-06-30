Немец Йозеф Циннбауэр назначен на должность главного тренера ФК "Локомотив"

Фото: ТАСС/imago sportfotodienst
Немецкий специалист Йозеф Циннбауэр назначен на должность главного тренера московского футбольного клуба "Локомотив", сообщает пресс-служба железнодорожников.
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорнри заявил, что при приглашении Йозефа учитывались не только его профессиональные качества, но и то, что он имеет серьезный опыт работы с молодежью и разделяет принципы игры, которую хочется видеть в исполнении клуба.
С 4 апреля пост главного тренера команды занимал Заур Хапов. Он также продолжит работу в тренерском штабе.
1 марта московский клуб объявил о том, что главный тренер команды Маркус Гисдоль освобожден от занимаемой должности. Вместо него команду к играм готовил Марвин Комппер, у которого нет лицензии категории Pro.
Циннбауэру 52 года, с 2019 по 2021 год он возглавлял клуб "Орландо Пайретс" из ЮАР. Под его руководством команда стала победителем турнира "Кубок восьми", который разыгрывается среди восьми сильнейших команд чемпионата по итогам предыдущего сезона.
Ранее Борис Ротенберг покинул "Локомотив". Спортсмен ушел из столичной команды по истечении срока действия контракта. Ротенберг выступал за московский "Локомотив" с 2016 года. В последний раз он играл в сезоне-2018/19, а после не выступал из-за травм.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: