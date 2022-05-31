Ротенберг покинул ФК "Локомотив"

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Борис Ротенберг покинул "Локомотив". Спортсмен ушел из столичной команды по истечении срока действия контракта, сообщается на сайте футбольного клуба.

Ротенберг выступал за московский "Локомотив" с 2016 года. В последний раз он играл в сезоне-2018/19, а после не выступал из-за травм.

В составе клуба Ротенберг стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, а также выиграл Суперкубок России.

Ранее "Локомотив" продлил контракт с капитаном команды Маринато Гилерме. Он рассчитан до конца сезона-2023/24. 36-летний Гилерме выступает за "Локомотив" с 2007 года.

