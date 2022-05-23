ФК "Локомотив" продлил контракт с капитаном команды Маринато Гилерме

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Московский "Локомотив" продлил контракт с капитаном команды Маринато Гилерме, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Спортивный директор клуба Томас Цорн рассказал, что переговоры по новому контракту с голкипером были максимально короткими. Рассчитан контракт до конца сезона-2023/24. Он поблагодарил Гилерме за конструктивную позицию и за отношение к "Локо".

"Гилерме – лидер, опытнейший игрок и ориентир для нашей молодежи. Рад, что мы продолжим совместную работу", – заявил он.

36-летний Гилерме выступает за "Локомотив" с 2007 года.

29 мая на стадионе "Лужники" в Москве пройдет финал Кубка России. В финале турнира московский "Спартак" встретится с московским "Динамо". Действующим обладателем трофея является московский "Локомотив". В мае 2021 года команда обыграла "Крылья Советов" со счетом 3:1.