КДК РФС закрыл три сектора стадиона "Локомотива" на ближайший домашний матч

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза запретил столичному ФК "Локомотив" допуск фанатов на три сектора трибуны на ближайшем домашнем матче РПЛ. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Он уточнил, что данное решение было принято в связи с употреблением болельщиками во время игры нецензурных выражений. По словам Григорьянца, "Локомотив" за подобные нарушения уже был на условном наказании.

"Мы приняли решение запретить допуск на секторы 2, 3 и 4 нижнего яруса южной трибуны на ближайший домашний матч "Локомотива" против "Нижнего Новгорода", – пояснил глава КДК.

Также сообщалось, что московский футбольный клуб получил штраф в размере 50 тысяч рублей за бросание предметов на поле.

Ранее судейский комитет РФС отстранил до конца сезона Российской Премьер-лиги арбитров Игоря Панина, Алексея Сухого и Артема Любимова. По итогам 23-го тура РПЛ были признаны ошибочными решения Сухого в матче "Краснодар" – "Динамо" и Панина в матче ЦСКА – "Урал".

Любимов был видеоассистентом игры в Краснодаре, после его подсказки Сухой назначил пенальти в ворота хозяев. Также на один матч был отстранен арбитр Сергей Карасев за ошибочную красную карточку на встрече "Локомотив" – "Спартак".

