Лоськов и Пашинин покинули тренерский штаб ФК "Локомотив"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин покинули тренерский штаб московского футбольного клуба "Локомотив", однако они продолжат работу в структуре организации. Об этом сообщает пресс-служба ФК.
Гендиректор клуба Владимир Леонченко рассказал, что Лоськов и Пашинин играют важную роль в сохранении традиций клуба и передаче их новому поколению.
"(Они) являются звеном, связывающим прошлое, настоящее и будущее "Локомотива". Уверен, что Дмитрий и Олег продолжат приносить пользу своему родному клубу, развивать нашу молодежь, быть примером для всех железнодорожников", – отметил Леонченко.
Ранее сообщалось, что Заур Хапов назначен главным тренером московского футбольного клуба "Локомотив". Он выразил благодарность руководству команды за оказанное доверие. При этом в клубе отметили, что немецкий специалист Марвин Комппер продолжит готовить спортсменов клуба к матчам.
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