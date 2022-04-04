Боб Хартли уходит с поста главного тренера ХК "Авангард"

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Боб Хартли объявил о решении уйти с должности главного тренера омского хоккейного клуба "Авангард". Об этом сообщает ТАСС.

"Когда я подписал второй контракт с "Авангардом", я уже решил, что это будет последний мой контракт, мои последние два года. <...> Хочу поблагодарить за те четыре года всех, включая [Александра] Дюкова и "Газпром нефть", – сказал канадец в ходе пресс-конференции.

Он пояснил, что не заканчивает карьеру, а лишь хочет побольше времени провести с семьей.

Хартли возглавлял омский клуб с конца мая 2018 года. Под его руководством в сезоне-2020/2021 команда стала обладательницей Кубка Гагарина, главного трофея Континентальной хоккейной лиги.

В середине марта нападающий Washington Capitals россиянин Александр Овечкин забросил 767-ю шайбу в НХЛ и вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов. Первое место в списке сейчас занимает Уэйн Гретцки – 894 гола, на второй строчке расположился Горди Хоу – 801 гол.

