Боб Хартли уходит с поста главного тренера ХК "Авангард"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Боб Хартли объявил о решении уйти с должности главного тренера омского хоккейного клуба "Авангард". Об этом сообщает ТАСС.
"Когда я подписал второй контракт с "Авангардом", я уже решил, что это будет последний мой контракт, мои последние два года. <...> Хочу поблагодарить за те четыре года всех, включая [Александра] Дюкова и "Газпром нефть", – сказал канадец в ходе пресс-конференции.
Он пояснил, что не заканчивает карьеру, а лишь хочет побольше времени провести с семьей.
Хартли возглавлял омский клуб с конца мая 2018 года. Под его руководством в сезоне-2020/2021 команда стала обладательницей Кубка Гагарина, главного трофея Континентальной хоккейной лиги.
В середине марта нападающий Washington Capitals россиянин Александр Овечкин забросил 767-ю шайбу в НХЛ и вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов. Первое место в списке сейчас занимает Уэйн Гретцки – 894 гола, на второй строчке расположился Горди Хоу – 801 гол.
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