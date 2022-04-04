Заур Хапов назначен главным тренером ФК "Локомотив"

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Заур Хапов назначен главным тренером московского футбольного клуба "Локомотив". Он выразил благодарность руководству команды за оказанное доверие.

"Я хорошо знаю игроков "Локомотива", всегда был рядом с ними, вижу их потенциал. Мне интересна совместная работа с Марвином Комппером. У нас схожее видение футбола, в который должен играть "Локомотив". Я и весь тренерский штаб приложим все усилия и знания, чтобы команда показывала красивый и качественный футбол", – приводятся слова Хапова на сайте клуба.

При этом в клубе отметили, что немецкий специалист Марвин Комппер продолжит готовить спортсменов клуба к матчам.

Заур Хапов с 2016 года занимал пост тренера вратарей основной команды "Локомотива".

Ранее сообщалось, что ФК "Локомотив" планирует продать бразильского защитника Пабло, покинувшего расположение команды в марте 2022 года. Пабло Кастро стал единственным легионером "Локомотива", отказавшимся продолжать выступления в России.

