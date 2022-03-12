ФК "Локомотив" планирует продать покинувшего клуб защитника Пабло

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ФК "Локомотив" планирует продать бразильского защитника Пабло, покинувшего расположение команды. Об этом со ссылкой на председателя совета директоров московского футбольного клуба Александра Плутника передает РИА Новости.
"Пабло уехал, мы обсуждаем предложения по его переходу. На совершенно стандартных условиях, в плане того, что это обычная сделка по переходу – денежное предложение. Получили предложение от нескольких клубов, рассматриваем их, хотим улучшить условия для своей команды", – заявил Плутник.
Он отметил, что команда продолжает работать и развивать свою стратегию.
"Будем заниматься развитием молодых футболистов", – заключил председатель совета директоров "Локомотива".
Пабло Кастро покинул столичный клуб в марте 2022 года. Он стал единственным легионером "Локомотива", отказавшимся продолжать выступления в России.
Ранее стало известно, что немец Маркус Гистоль освобожден от должности главного тренера "Локомотива". Он работал в команде с октября 2021 года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марвин Комппер. Он подготовит команду к матчам Кубка России и Российской Премьер-лиги.
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