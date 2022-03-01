Маркус Гистоль покинул пост главного тренера московского "Локомотива"

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Немец Маркус Гистоль освобожден от должности главного тренера московского футбольного клуба "Локомотив". Он работал в команде с октября 2021 года.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Марвин Комппер. Он подготовит команду к матчам Кубка России и Россисйкой Премьер-лиги, сообщается в телеграм-канале "Локомотива".

Ранее стало известно, что футбольный клуб "Динамо" расторг контракт с помощником главного тренера Андреем Ворониным. Он работал в тренерском штабе Сандро Шварца с 14 октября 2020 года. С 2010 по 2014 год он выступал за бело-голубых как футболист.

