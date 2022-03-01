ФК "Динамо" расторг контракт с украинским помощником главного тренера Ворониным

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Футбольный клуб "Динамо" расторг контракт с помощником главного тренера Андреем Ворониным, сообщает пресс-служба ФК.

Стороны достигли соглашения о расторжении контракта.

42-летний Воронин работал в тренерском штабе Сандро Шварца с 14 октября 2020 года. С 2010 по 2014 год он выступал за бело-голубых как футболист.

Ранее стало известно, что Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российскую сборную от всех действующих турниров.

FIFA и UEFA опубликовали совместное заявление, в котором сказано, что мужская национальная сборная России не сможет принять участие в отборе на чемпионат мира в Катаре. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, лишаются возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.