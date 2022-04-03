Как "Локомотив" с минимальным счетом выиграл у "Спартака"

"Локомотив" с минимальным счетом победил "Спартак" в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Единственный гол в концовке встречи забил Вильсон Изидор. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему футбол в этом дерби отошел на второй план.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Погодные сюрпризы не такая уж редкость для российского футбола. Отечественные поля затапливало ливнями, выжигало палящим солнцем и, конечно же, засыпало снегом. Пожалуй, самое легендарное из подобных событий, – дерби ЦСКА и "Спартака" в ноябре 2002 года на стадионе имени Эдуарда Стрельцова.

Тогда из-за сильного снегопада поле пришлось расчищать с помощью специальных уборочных машин. Но даже это не помогло – погода и не думала улучшаться, а делегаты встречи не стали отменять матч, поэтому футболисты были вынуждены играть в снежной каше. Ту игру "Спартак" проиграл со счетом 1:2, а завершать матч красно-белым пришлось в меньшинстве.

Есть примеры из совсем недавнего прошлого. В марте 2018 года "Локомотив" и "Спартак" встречались в Черкизове на заснеженном стадионе. Тот матч завершился нулевой ничьей. По удивительному совпадению, четыре года спустя поединок двух столичных клубов вновь пришелся на мощный снегопад.

По уровню последствий от непогоды вышло что-то среднее между дерби 2002-го и 2018-го. Матч переносить не стали, но задержали на час – чтобы привести поле в более-менее приемлемый вид. Получилось, мягко говоря, так себе. Да еще и перед стартом выяснилось, что рефери на VAR не смогут чертить линии офсайда из-за плохой видимости. В общем, вопросов к целесообразности всего действа было достаточно.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Качество матча ожидаемо получилось сомнительным. Команды создавали не слишком много моментов и боролись в первую очередь не с соперником, а с плохими погодными условиями. Тем не менее какие-то эпизоды у той и у другой стороны все-таки возникали. Так, уже на третьей минуте Зелимхан Бакаев после заброса в штрафную мог открывать счет, но голкипер "Локо" Даниил Худяков успел сложиться и спас команду.



На 17-й минуте все тот же Худяков едва не привез гол в свои ворота. Голкипер хозяев вышел из ворот и выбил мяч аккурат в ноги Бакаеву. К счастью для "Локомотива", игрок "Спартака" не смог воспользоваться шансом.



В концовке первого тайма красно-белые все же забили мяч. Бакаев выдал навесную передачу на Квинси Промеса, а голландец переиграл Худякова, отправив снаряд мимо вратаря. Правда, арбитры на VAR сумели разглядеть в этом снежном хаосе линию офсайда и положение вне игры, в котором оказался Промес. Поэтому гол был отменен.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

После перерыва поле стало почище, а игра – чуть бодрее. На 64-й минуте неплохо пробил из-за пределов штрафной Максимилиано Кофрие – Худяков вновь сыграл уверенно. Спустя несколько минут спартаковцы получили еще более шикарный момент: Даниил Хлусевич с правого фланга прострелил в центр штрафной, Александр Соболев попытался замкнуть пяткой, но Дмитрий Живоглядов вынес мяч прямо с ленточки.

Матч вполне мог так и закончиться вничью, но в концовке встречи "Локомотив" включил дополнительные внутренние ресурсы, попытался дожать соперника и преуспел в этом. Сначала на 84-й минуте Живоглядов с правого фланга выдал великолепный пас в центр на Яна Кухту, но чех не сумел точно замкнуть передачу.

Через минуту свою комбинацию разыграли Алексис Бека-Бека и Вильсон Изидор: один француз перевел мяч на левый фланг, где другой его соотечественник решил мощно зарядить точно в дальний угол. Таким образом, Изидор забил четвертый гол в четырех матчах за красно-зеленых. Примечательно, что для самого "Локомотива" удачный выстрел французского нападающего в матче стал первым ударом в створ и одновременно победным.