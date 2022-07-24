"Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в матче второго тура РПЛ

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Столичный "Локомотив" сыграл вничью с "Ростовом" в игре второго тура РПЛ.

Матч, который состоялся 24 июля в Москве на "РЖД-Арене", завершился со счетом 2:2. В составе "Локомотива" голы оформили Антон Миранчук и Константин Марадишвили. У гостей – Николай Комличенко и Даниил Уткин.

На 65-й минуте матча полузащитник "Локомотива" Алексис Бека Бека получил вторую желтую карточку и был удален.

В следующем туре московская команда встретится в Санкт-Петербурге с "Зенитом". Игра запланирована на 30 июля. "Ростов" на следующий день проведет матч с "Химками".

Ранее "Локомотив" сыграл вничью с "Нижним Новгородом" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра, прошедшая в Москве, закончилась со счетом 1:1. Первым гол забил нападающий московского клуба Вильсон Изидор. На его удар ответил игрок "Нижнего Новгорода" Вячеслав Кротов