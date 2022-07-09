"Зенит" выиграл Суперкубок России по футболу

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

"Зенит" из Санкт-Петербурга в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России по футболу, одержав победу над московским "Спартаком".

Игра, которая прошла на санкт-петербургской "Газпром-Арене", завершилась со счетом 4:0. Голами отметились форвард Иван Сергеев (29-я минута), бразильские легионеры Малком (34) и Вендел (46), а также новичок сине-бело-голубых Матео Кассьерра (90+3).

"Зенит" в третий раз подряд стал обладателем трофея, сравнявшись по их общему количеству со столичным ЦСКА.

"Спартак", в свою очередь, в последний раз выигрывал трофей в 2017 году.

Ранее стало известно, что платежная система "Мир" стала новым титульным спонсором Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Документ подписали генеральный директор платежной системы "Мир" Владимир Комлев и временно исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев.