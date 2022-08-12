Московское "Динамо" договорилось о переходе израильского футболиста Карцева

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Московский футбольный клуб "Динамо" договорился о переходе полузащитника клуба "Маккаби" и сборной Израиля Эдена Карцева на правах аренды. Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

Клубы пришли к договоренности о переходе Карцева в "Динамо" на правах аренды до конца сезона 2022/2023 с опцией выкупа.

"22-летний опорный хавбек является воспитанником тель-авивского "Маккаби", с которым он выиграл Кубок и Суперкубок Израиля. Также он выступал за "Бейтар Тель-Авив Рамла", "Хапоэль Хадера" и "Ирони Кирьят-Шмона", – говорится в сообщении.

Карцев провел за сборную Израиля три встречи. В ближайшее время игроку предстоит подписать трудовой договор.

Ранее сообщалось, что трехкратный чемпион России в составе московского "Спартака" Юрий Никифоров стал тренером в штабе сборной РФ по футболу. До этого он работал помощником главного тренера в команде Казахстана "Иртыш", а также краснодарской "Кубани" и московском "Динамо".

