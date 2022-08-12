Никифоров вошел в тренерский штаб сборной России по футболу

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Трехкратный чемпион России в составе московского "Спартака" Юрий Никифоров стал тренером в штабе сборной РФ по футболу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.
Никифорову 51 год. Ранее он работал помощником главного тренера в команде Казахстана "Иртыш", а также краснодарской "Кубани" и московском "Динамо".
"С Юрием Валерьевичем мы знакомы давно, еще со времен игровой карьеры. Но что более важно – у него есть опыт работы помощником главного тренера. Фактически Никифоров будет отвечать за те направления, которые прежде были возложены на Николая Писарева – просмотр матчей и кандидатов в сборную России, анализ игр, связь с футболистами и клубами, где они выступают", – сказал главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин.
Известно, что Никифоров является обладателем кубка РФ, двукратным чемпионом в составе ПСВ. Он выступал в качестве защитника. Играя в составе сборной РФ, Никифоров провел 55 матчей и забил 6 голов. Он принимал участие в чемпионате Европы 1996 года и чемпионатах мира 1994 и 2022 годов.
Ранее немец Йозеф Циннбауэр назначен на должность главного тренера ФК "Локомотив".
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорнри заявил, что при приглашении Йозефа учитывались не только его профессиональные качества, но и то, что он имеет серьезный опыт работы с молодежью и разделяет принципы игры, которую хочется видеть в исполнении клуба.
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