ФК "Химки" объявил об уходе Юрана с поста главного тренера

Фото: телеграм-канал "Футбольный клуб "Химки"
Сергей Юран покинул должность главного тренера футбольного клуба "Химки". Об этом сообщается на сайте подмосковной команды.
Юран возглавлял "Химки" с февраля 2022 года. Отмечается, что стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Новым главным тренером клуба из Московской области стал тренер сборной России Николай Писарев.
"Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2023/24. <...> По согласованию с РФС Николай Николаевич будет совмещать работу в сборной и футбольном клубе "Химки", – говорится в сообщении.
Ассистентом Писарева в тренерском штабе "Химок" станет старший тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев, который также будет совмещать работу на двух должностях.
Ранее немецкий специалист Йозеф Циннбауэр был назначен на должность главного тренера московского футбольного клуба "Локомотив". Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн заявил, что при приглашении Йозефа учитывались не только его профессиональные качества, но и то, что он имеет серьезный опыт работы с молодежью.
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