ЦСКА арендовал защитника Мойзеса у бразильского "Интернасьонала"

Фото: pfc-cska.com

Столичный футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании на правах аренды защитника Мойзеса из бразильского "Интернасьонала". Об этом сообщается на сайте российской команды.

"Соглашение рассчитано до окончания сезона-2022/23 и предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 27-летний бразильский крайний защитник будет выступать за красно-синих под номером 27.

В составе клуба из Порту-Алегри Мойзес сыграл 100 матчей, отметившись тремя забитыми голами и 14 результативными пасами.

Ранее защитник ЦСКА Марио Фернандес отказался приостанавливать контракт с российским клубом, несмотря на разрешение Международной федерации футбола. Отмечалось, что бразильский "Сантос" находился на продвинутой стадии переговоров с футболистом, однако тот отказался приостанавливать контракт с российским клубом.