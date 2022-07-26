Футболист Фернандес отказался покидать московский ЦСКА

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Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Марио Фернандес отказался приостанавливать контракт с российским клубом, несмотря на разрешение Международной федерации футбола. Об этом сообщает Globo Esporte.

По данным издания, бразильский "Сантос" находился на продвинутой стадии переговоров с футболистом, однако тот отказался приостанавливать контракт с российским клубом.

В конце мая Фернандес принял решение о приостановке карьеры. Он рассказал, что в последнее время начал чувствовать накопившуюся усталость и огромное изнеможение. По его словам, из-за этого он не сможет больше давать все то, что всегда отдавал на благо ЦСКА. Фернандес отметил, что улетает в Бразилию.

