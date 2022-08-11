Горнолыжный склон на Воробьевых горах в Москве планируют ввести в эксплуатацию в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Горнолыжный кластер "Воробьевы горы" в Москве планируют ввести в эксплуатацию в сентябре. Спортсмены начнут заниматься на территории уже в конце 2022 года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"По поручению мэра ведется комплексное освоение территории, в том числе департаментом строительства в рамках адресной инвестиционной программы, коллеги из департамента капитального ремонта проводят комплексное благоустройство прилегающей к застройке территории, также идут работы по возведению спортивных объектов инвестором", – сказал Загрутдинов.

По его словам, сейчас проходят пуско-наладочные работы на кресельной канатной дороге и благоустройство территории. Объект включает 3 горнолыжных склона с системой искусственного оснежения. Их освещают 245 прожекторов.

"Завершен практически монтаж кресельной канатной дороги, 14 кресел по 6 посадочных мест каждое. Есть зона для прыжков с трамплина на лыжах, построено в рамках проекта два трамплина – 20 и 40 метров, причем эти трамплины круглогодичного использования, они с керамическим покрытием, системой орошения, можно заниматься и летом. Также построили судейскую будку, инженерную всю инфраструктуру", – рассказал Загрутдинов.

Он отметил, что канатная дорога сможет перевозить 1 000 человек в час. На горнолыжных трамплинах смогут заниматься 180 спортсменов в сутки.

Известно, что на стадии строительства в Москве находятся 16 спортивных объектов. До конца года планируют ввести в эксплуатацию 10 из них. До 2025 года власти города запланировали построить 25 объектов для занятий спортом.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в столице с 2011 года построили 14 новых футбольных полей, а до конца текущего года планируется завершить работы еще на двух объектах. Он подчеркнул, что развитие спортивной инфраструктуры остается важным направлением градостроительной политики Москвы.

Бочкарев отметил, что в 2022 году завершилось строительство профессионального футбольного поля с подогревом и сопутствующей инфраструктурой в столичном районе Ясенево. Также специалисты завершили реконструкцию стадиона "Москвич" в Текстильщиках.