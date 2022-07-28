Бочкарев: 14 футбольных полей построено в столице с 2011 года

12:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице с 2011 года построили 14 новых футбольных полей, а до конца текущего года планируется завершить работы еще на двух объектах, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он подчеркнул, что развитие спортивной инфраструктуры остается важным направлением градостроительной политики Москвы.
"Среди знаковых объектов можно вспомнить реконструкцию большой спортивной арены "Лужники", футбольные поля с инфраструктурой для центра образования "Чертаново" и СШОР № 94 "Рублево", – приводятся слова Бочкарева в сообщении пресс-службы Стройкомплекса.
Бочкарев отметил, что в 2022 году завершилось строительство профессионального футбольного поля с подогревом и сопутствующей инфраструктурой в столичном районе Ясенево. Также специалисты завершили реконструкцию стадиона "Москвич" в Текстильщиках.
Глава Стройкомплекса добавил, до конца года планируется завершить строительство еще двух футбольных полей в Зеленограде.
Ранее сообщалось, что крытый футбольный манеж построят на Варшавском шоссе в Москве. Ожидается, что новый объект поможет в развитии футбольной академии. За счет большего числа полей можно будет проводить тренировки в разных форматах и при разной погоде, а также обеспечить более широкий охват по возрастным категориям.
Еще один спортивный объект появится около станции метро "Улица Академика Янгеля" – в локальном рекреационном центре "Зеленый бульвар" приступили к устройству памп-трека и скейт-парка. Как уточнялось, скейт-парк станет полноценной тренировочной площадкой для экстремальных видов спорта.
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