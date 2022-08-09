Выдано разрешение на строительство центральной арены стадиона "Торпедо"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строителям выдали разрешение на возведение центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова на юге Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Будущий стадион сможет вместить свыше 15 тысяч зрителей. Центральная арена по форме будет напоминать шестеренку, которая размещена на эмблеме футбольного клуба "Торпедо".

"Таким количеством современных футбольных стадионов, как в Москве, может похвастаться далеко не каждая мировая столица. Стадион "Торпедо" до последнего времени оставался единственным из шестерки арен для проведения матчей национального первенства по футболу, который не был капитальным образом реконструирован", – сказал Бочкарев.

По его словам, это самая близкая к центру города футбольная арена. Она появится в Даниловском районе – на Восточной улице, владении 4а. Следить за возведением объекта будут инспекторы Мосгосстройнадзора.

В свою очередь председатель комитета Игорь Войстратенко уточнил, что общая площадь арены составит более 53 тысяч квадратных метров, и чтобы гарантировать безопасность и надежность сооружения, на всех этапах работ будут проводить выездные проверки для оценки качества стройматериалов и возведенных конструкций.

Новый стадион является частью масштабного проекта в районе Симоновской набережной. Концепция предполагает строительство двух жилых кварталов с авторской архитектурой и развитой спортивной инфраструктурой. Суммарно в двух новых жилых комплексах будут проживать почти 3 тысячи семей, а стадион станет одной из точек притяжения для жителей.

Футбольное поле оснастят системами дренажа, полива и жидкостного обогрева. В подземной части стадиона будет инженерное оборудование и паркинг. В состав подтрибунных помещений войдут раздевалки для футболистов, судейские, медицинский блок, зоны допинг-контроля.

Также в южном секторе расположится детская футбольная школа. По всему периметру стадиона откроют буфеты, оборудуют пресс-центр и блок телевизионных трансляций. Появятся плоскостные парковки с местами для транспорта маломобильных горожан, тренировочные поля и зоны для воркаута.

Стадион "Торпедо" превратится в современную футбольную арену для проведения соревнований всероссийского и международного уровня.

Ранее Бочкарев рассказал о реализации второго этапа реконструкции стадиона "Торпедо". По его словам, в рамках проведения работ планируется построить малое тренировочное поле размером 40 на 60 метров, пешеходный контрольно-пропускной пункт, здания касс и камер хранения. На втором и третьем этапах специалисты проведут работы по реконструкции футбольного поля.

Как уточнил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, первый этап реконструкции стадиона был завершен в апреле 2021 года. Тогда оборудовали тренажерный зал, залы для борьбы, бокса и групповых занятий, аквакомплекс и фитобар. В дальнейшем планируется разместить четыре кабины по продаже билетов, тренерские комнаты и раздевалки на 40 человек.

