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спорт

13:56

Бочкарев рассказал о втором этапе реконструкции стадиона "Торпедо"

городспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о реализации второго этапа реконструкции стадиона "Торпедо".

По его словам, в рамках проведения работ планируется построить малое тренировочное поле размером 40 на 60 метров, пешеходный контрольно-пропускной пункт, здания касс и камер хранения. На втором и третьем этапах специалисты проведут работы по реконструкции футбольного поля.

"Обновленная арена сможет вмещать до 15 тысяч человек и будет соответствовать требованиям Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций", – отметил Бочкарев.

Как уточнил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин, первый этап реконструкции стадиона был завершен в апреле 2021 года. Тогда оборудовали тренажерный зал, залы для борьбы, бокса и групповых занятий, аквакомплекс и фитобар. В дальнейшем планируется разместить четыре кабины по продаже билетов, тренерские комнаты и раздевалки на 40 человек.

Ранее сообщалось, что территорию под Севастопольским путепроводом благоустроят и превратят в спортивный кластер в 2022 году. Там разместят амфитеатр и подвесные качели. Рядом установят столы для пинг-понга. Для экстремального досуга оборудуют зону паркура и скейт-парк.

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