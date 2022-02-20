Спортивный кластер появится под Севастопольским путепроводом в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Территорию под Севастопольским путепроводом благоустроят и превратят в спортивный кластер в 2022 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Некоторое время назад завершилась реконструкция самого Севастопольского путепровода, теперь в рамках работ по восстановлению и сохранению Битцевского леса планируется оживить территорию под эстакадой и превратить ее в спортивный кластер", – заявил замглавы департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.
Специалист подчеркнул, что благоустроенный участок под мостом может стать связующим звеном между западной и основной частями Битцевского леса. Здесь обеспечат озеленение, покрасят бетонную конструкцию путепровода в яркие цвета.
Что касается спортивной инфраструктуры, то в центре площадки разместят амфитеатр и подвесные качели. Рядом установят столы для пинг-понга. Для экстремального досуга оборудуют зону паркура и скейт-парк.
Инфраструктура будущего спортивного кластера подразумевает открытие павильонов проката спортивного оборудования, туалетов и кафе с летней террасой.
В январе заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов анонсировал реорганизацию двух участков бывшей промышленной зоны Медведково. Здесь появятся спортивные и досуговые объекты.
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