Новым главным тренером ФК "Урал" стал Игорь Шалимов

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Игорь Шалимов стал новым главным тренером екатеринбургского футбольного клуба "Урал". Об этом ТАСС рассказал президент ФК Григорий Иванов.

Во вторник, 10 августа, стало известно, что пост главного тренера футбольного клуба покинул Юрий Матвеев. Теперь эту должность займет 52-летний Игорь Шалимов, ранее возглавлявший "Уралан", "Краснодар", подмосковные "Химки" и грозненский "Ахмат".

Контракт со специалистом рассчитан на два года. На официальном сайте "Урала" отмечается, что Шалимов уже прилетел в Екатеринбург. В среду новый главный тренер команды проведет первую тренировку.

Ранее сообщалось, что полузащитник Клаудиньо перейдет в "Зенит". Футбольный клуб уже договорился о трансфере футболиста с бразильским Ред Булл Брагантино. "Зенит" ожидает, что Каулдиньо усилит среднюю линию и атакующую мощь команды.