Писарев покинул пост главного тренера ФК "Химки" спустя 21 день после назначения

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Николай Писарев ушел с должности главного тренера футбольного клуба "Химки" спустя 21 день после назначения, сообщает ТАСС со ссылкой на члена совета директоров команды Романа Терюшкова.

"Завершился совет учредителей. Принято решение расторгнуть контракт с Писаревым. Желаем Николаю Николаевичу успеха на другой работе. У него, к сожалению, не получилось в "Химках", но так бывает", – отметил он.

Писарев стал главным тренером "Химок" 10 августа, после Сергея Юрана. Под руководством нового тренера футболисты уступили другим командам во всех трех играх чемпионата России.

Ранее Александр Бородюк покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Торпедо". Они договорились прекратить сотрудничество по соглашению сторон

Бородюк возглавлял "Торпедо" с марта 2021 года. Также он был главным тренером ФК с 2013 по 2014 год. После его ухода руководство перейдет к Николаю Ковардаеву.