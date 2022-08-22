Названы главные претенденты на пост президента "Спартака"

Фото: телеграм-канал "ФК "Спартак-Москва""

Евгений Хавкин, Александр Матыцын и Ашот Хачатурянц являются основными претендентами на должность руководителя московского футбольного клуба "Спартак", сообщает телеканал "Матч ТВ" со ссылкой на источник.

По данным телеканала, решение может быть принято в четверг, 25 августа.

Ранее стало известно, что Леонид Федун покинул пост президента, члена и председателя совета директоров московского футбольного клуба "Спартак". Он принял решение покинуть состав акционеров клуба и сообщил, что не будет им управлять.

Также сообщалось, что 100% акций ФК "Спартак-Москва" и стадиона "Открытие Банк Арена" приобретет "Лукойл".

Федун позднее обратился к фанатам после ухода с должности президента "Спартака". По его словам, за время его нахождения на посту были как победы, так и поражения. При этом были как новые соратники, так и те, о чьем уходе в команде не жалеют, отметил он.

